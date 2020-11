NEOS-Chef Wiederkehr fordert "lückenlose Aufklärung" nach Anschlag in Wien

Weil "vieles falsch gelaufen" sei, fordert der Wiener NEOS-Chef Christoph Wiederkehr eine "lückenlose Aufklärung" möglicher Behördenfehler im Vorfeld des Attentats in der Wiener Innenstadt.

Waffen-Fotos des Attentäters: "Da müssen alle Alarmglocken schrillen"

"Nach so einem tragischen Terroranschlag ist die Zeit der Trauer, die ich sehr tief auch erlebe und wo ich sehr viel Anteilnahme mitbekomme. Aber es ist auch die Zeit dann zu schauen, was falsch gelaufen ist. Da braucht es jedenfalls eine lückenlose Aufklärung", befand der Obmann der Stadt-Pinken. Nach derzeitigen Informationen wisse man, dass es sich beim Attentäter um einen bekannten Gefährder gehandelt habe, der auch am Tag des Anschlags noch auf Instagram Fotos mit Waffen gepostet habe. "Spätestens da müssen alle Alarmglocken schrillen."