NEOS: 35 Kandidaten für die EU-Wahl

Für die EU-Wahl haben sich bei den NEOS 35 Kandidaten beworben. Neben Claudia Gamon kandidiert auch Claus Dieter Volko um den ersten Listenplatz.

NEOS: Kandidaten präsentieren sich im Fernsehen

Die Kandidaten präsentieren sich kommenden Samstag in einem innovativen Format. Mit der Veranstaltung “Europa eine Bühne geben” bringen die NEOS eine Late Night-Talkshow am Vormittag in das Wiener Metro-Kino. Moderiert wird die Veranstaltung von Autor Clemens Haipl. Unter den Gästen sind NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Allianzpartnerin Irmgard Griss, Künstlerin Xenia Hausner und VGN-Chef Horst Pirker.