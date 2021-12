NEOS: 2G-plus in Wien "logisch"

Während die NEOS eine 2G-plus-Regelung in Wien als logisch erachten, will FPÖ-Chef Kickl das gesamte "Zwangs- und Nötigungsregime beenden".

Die NEOS plädieren für eine Öffnung von Handel, Gastronomie, Hotellerie und anderen Einrichtungen unter Anwendung der 2G-Regel nach dem Wochenende. Alle diese Bereiche hätten ohnehin schon lange die entsprechenden Konzepte in der Schublade, meinte Parteichefin Beate Meinl-Reisinger bei einer Pressekonferenz am Dienstag. FPÖ-Chef Herbert Kickl will dagegen ein Ende des Lockdowns auch für Ungeimpfte.