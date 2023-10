Neonazi-Geheimtreffen in ungarischem Sopron: Auch KPÖ-Vertreter nahmen teil

Österreichische Neonazis haben sich laut Berichten ungarischer Medien am Wochenende in der ungarischen Grenzstadt Sopron versammelt. Der konkrete Tagungsort war geheim.

Laut "Infokanal Deutschösterreich" war zum ersten "Gerd Honsik-Europakongress" eingeladen worden, mit Themen wie "Europäische Einigkeit, Europas Freiheitskampf in der Vergangenheit, Nationale Bewegungen". Angekündigt waren auch Teilnehmer aus Deutschland, Italien und Skandinavien.

Auch KPÖ-Vertreter bei Neonazi-Kongress in Ungarn

Die liberale ungarische Oppositionspartei Momentum und die Europäische Linke organisierten am Samstag Demonstrationen gegen den Neonazi-Kongress. An der Aktion nahmen auch Vertreter der KPÖ teil, berichtete das Online-Portal index.hu. Neonazis versuchten laut den Berichten die Demonstration zu stören, die Polizei habe das verhindert.

Die Demonstranten zogen auch zum ehemaligen Haus des Holocaust-Leugners Honsik in Sopron. Attila Vajnai, einer der Demo-Organisatoren, bezeichnete es als "Skandal", dass sich "ein österreichischer Neonazi-Verbrecher in Ungarn ansiedeln konnte". Es sei kein Zufall, dass rechtsextreme Organisationen aus anderen europäischen Ländern Ungarn als "sicheren Raum" betrachten würden.

Kongress nach Holocaust-Leugner Honsik benannt

Gerd Honsik war ein Holocaust-Leugner und in Österreich verurteilter Neonazi. Er siedelte sich 2017 in Sopron an und verstarb dort im Jahr darauf.