Neo-Kanzler Schallenberg will Get-together mit Grünen

Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) will das erschütterte Vertrauen in der Koalition als "Mediator" bei einem gemeinsamen Get-together kitten.

Dazu will er Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vorschlagen, dass das Regierungsteam nach dem Nationalfeiertag zu einem Get-together abseits der Medien zusammen kommt. Was die Spitzenkandidatur der ÖVP bei der nächsten Nationalratswahl angeht, glaubt Schallenberg an Sebastian Kurz. VP-Chef werden will er nicht.