Nehammer zu Besuch in Tel Aviv: "Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen"

Bei seinem Besuch in Tel Aviv hat Bundeskanzler Karl Nehammer das Selbstverteidigungsrecht Israels betont.

"Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen - in Übereinstimmung mit dem internationalen Recht", erklärte Nehammer bei einem Treffen mit dem israelischen Präsidenten Yitzhak (Isaac) Herzog am Mittwochnachmittag. Herzog und Ministerpräsident Benjamin Netanyahu dankten Nehammer für den Besuch.

Netanyahu: Es sei ein "Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei"

Nehammer verurteilte den Terror der Hamas und forderte die Freilassung aller von den Islamisten entführten Geiseln - und zwar sofort und bedingungslos. Herzog dankte Nehammer für seine Solidarität. Er nannte Österreich "einen Freund Israels". Es gebe keine Rechtfertigung für Terror, betonte der Präsident. Nehammer stimmte zu. "Alle Menschen sollen in Israel, Österreich, Europa und in der Welt in Sicherheit leben, denn es gibt keinen größeren Feind der Demokratie als die Angst", sagte Nehammer. Er werde in Österreich "alles daransetzen", gegen Antisemitismus anzukämpfen und jüdisches Leben zu fördern. "Denn 'nie wieder' ist jetzt."