Nehammer will gegen Fahnen-Schändungen vorgehen

Bundeskanzler Nehammer hat sich nach den Attacken auf israelische Fahnen in mehreren Städten Österreichs spricht für eine Ausweitung des Verbots der Schändung staatlicher Symbole ausgesprochen. Die Grünen wollen zunächst die bestehenden rechtlichen Möglichkeiten und deren Anwendung analysieren.

Nehammer will Fahnen-Schändung generell verbieten

Bisher steht die Herabwürdigung von Fahnen oder fremden Hoheitszeichen nur unter Strafe, wenn diese von einer Behörde oder Botschaft angebracht wurden. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sieht hier eine Gesetzeslücke im Paragraf 317 des Strafgesetzbuchs und will auch die Herabwürdigung privat angebrachter Fahnen strafbar machen. "Die Verherrlichung von Terror und Antisemitismus haben in Österreich keinen Platz", so der Kanzler in einer der APA übermittelten Stellungnahme.