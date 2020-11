Nehammer: Terroristen im Internet soll Plattform entzogen werden

Innenminister Nehammer will "Terroristen im Internet die Plattform entziehen". Denn die Radikalisierung erfolge oft über das Internet.

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will nach den jüngsten islamistischen Anschlägen in Wien und in Frankreich "Terroristen im Internet die Plattform entziehen". Der Innenminister verwies vor einer Videokonferenz mit seinen EU-Kollegen am Freitag auf laufende Verhandlungen auf europäischer Ebene für eine neue Verordnung.