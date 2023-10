Nehammer sorgte mit Feiertags-Posting für Lacher

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) postete am Donnerstag zum Nationalrat seine Feiertagsgrüße. Jedoch zeigte das Bild unter den Grüßen einen spiegelverkehrten Adler auf einer Österreich-Flagge.

Ein Beitrag vom offiziellen Account des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP) löste am Nationalfeiertag auf der Social-Media-Plattform X, die früher als Twitter bekannt war, Spott aus. "Am heutigen Nationalfeiertag danke ich allen, die einen Beitrag für unser wunderschönes Land leisten und Österreich zu dem machen, was es ist: ein starkes, sicheres und lebenswertes Land.