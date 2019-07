Nazi-Symbole als Tattoos: 42-Jähriger in NÖ verurteilt

Am Mittwoch wurde ein 42-Jähriger, der sich mehrere Nazi-Tattoos an der Hand sowie am Unterarm stechen ließ, erneut wegen Wiederbetätigung schuldig gesprochen.

42-Jähriger in St. Pölten erneut wegen Nazi-Tattoos verurteilt

Einen Schuldspruch gab es wegen einer SS-Rune an der linken Hand und der Zahl "88" (ein Code für "Heil Hitler") am linken Unterarm. Freigesprochen wurde der Mann von den Anklagepunkten in Bezug auf ein Keltenkreuz-Tattoo über dem linken Knöchel (ein Symbol für die rechtsextreme Volkssozialistische Bewegung Deutschlands) und "18/14" an der rechten Hand - der Zahlencode steht für "AH" (Adolf Hitler) und den rassistischen Slogan "14 words" - "We must secure the existence of our people and a future for white children" ("Wir müssen den Fortbestand unseres Volkes und die Zukunft weißer Kinder sichern").