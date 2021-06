Natürlicher Zeitmesser: Uhren von Holzkern zu gewinnen

Natürlicher Zeitmesser: Uhren von Holzkern zu gewinnen2016 hat das Unternehmen "Holzkern" gestartet -seither werden Uhren und Schmuck aus Holz und Stein angeboten. Im Mai 2021 hat der neue Store in der Wiener Burggasse eröffnet. VIENNA.at verlost nun zwei Uhren von Holzkern.

Mit 25 Jahren hat sich Elias Ferihumer selbstständig gemacht und die Firma Holzkern eröffnet. Zuhause bei seinen Eltern in Oberösterreich hat er das Unternehmen gestartet, ein halbes Jahr war es eine Art "One-Man-Show". VIENNA.at hat mit seiner Schwester Judith Ferihumer gesprochen, die auch im Unternehmen arbeitet -so wie mittlerweile rund 150 weitere Angestellte. „Es sollen Produkte aus natürlichen Material mit Mehrwert hergestellt werden“, so Judith Ferihumer über die Erzeugnisse.

Holzkern will an Natur und Achtsamkeit erinnern

Holzkern hat 2016 eigentlich im Kreise der Familie gestartet. Laut Schwester Judith wollte Elias schon immer unternehmerisch tätig werden, auch wenn so manch einer dieser Idee skeptisch gegenüberstand. 20.000 Euro hat Elias Ferihumer während seines ersten Jobs gespart und das Unternehmen eröffnet, vier der fünf Geschwister sind nach wie vor dort tätig. Der Standort wurde mittlerweile von Oberösterreich nach Wien-Strebersdorf verlegt. Bis dorthin gab es jedoch einige Höhen und Tiefen zu durchleben. Firmen-Umzüge, neues Wirtschaftsterrain und die Kostenabdeckung waren immer wieder herausfordernd. Dahingegen würden die Freude der Kunden, das positive Feedback und die gemeinsamen Erlebnisse im Team laut Judith Ferihumer besondere Höhepunkte darstellen. Heute werden die Uhren und der Schmuck sowohl in Internet, als auch an Standorten in Wien, Innsbruck, Salzburg, München und Berlin verkauft. Langfristig ist das Ziel, sich weltweit zu etablieren.

"Die Idee hinter Holzkern war es, an die Natur und Achtsamkeit zu erinnern", so Judith Ferihumer. Die Uhren sollen daran erinnern, sich Zeit in der Natur zu nehmen, Zeit mit Freunden zu verbringen und Zeit generell wertzuschätzen. Es werden jedoch nicht nur Uhren, sondern auch Schmuck aus Holz und Stein hergestellt -Hauptsache es handelt sich um natürliche Ressourcen. Diese werden etwa aus Resthölzern von Möbel bezogen. Von Ahornholz bis Walnuss ist alles dabei. Insgesamt gibt es rund 800 verschiedene Designs, wobei auf Langlebigkeit und Hochwertigkeit gesetzt wird. Schmuck gibt es ab 35 Euro, die Preise für Uhren reichen von 119 bis 499 Euro.

Gewinnspiel: VIENNA.at verlost zwei Uhren von Holzkern

VIENNA.at verlost zwei Uhren von Holzkern. Einmal das Unisex-Modell „Herbstdämmerung“ im Wert von 139 Euro und einmal das Unisex-Modell „Sommernacht“ im Wert von 179 Euro. Einfach bei unserem Zucker-Gewinnspiel mitmachen und mit ein bisschen Glück bekommt ihr eine neue Uhr - ganz aus Naturmaterialien.