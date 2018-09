Nations League: Gruppenplatz eins als Ziel des ÖFB

Für ÖFB-Präsident Leo Windtner gibt es bei der bevorstehenden Nations League nur ein Ziel: Den ersten Gruppenplatz erreichen.

Für die österreichische Fußball-Nationalmannschaft beginnt der neue Bewerb am Dienstag mit dem Auswärtsspiel gegen Bosnien-Herzegowina, Nordirland ist der weitere Kontrahent in Pool 3 von Liga B. “Wir wollen in der Gruppe die Nase vorn haben. Die Gegner sind schwierig, aber es ist machbar”, erklärte Windtner. Optimistisch stimmt den Oberösterreicher unter anderem das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Teams. “Das Gemeinwesen in der Mannschaft ist so wie schon lange nicht.”