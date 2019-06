Nationalrat: Viele Fragezeichen vor zwei Plenartagen

Kommende Woche am Mittwoch und Donnerstag wird erstmals die Übergangsregierung zu zwei Plenartagen zusammentreffen. Bisher sind viele Punkte in der Tagesordnung noch offen.

Der Nationalrat tritt kommende Woche am Mittwoch und Donnerstag erstmals nach dem Aus für die Regierung Kurz und der Angelobung des Übergangskabinetts unter Brigitte Bierlein zu zwei Plenartagen zusammen. Vieles an der Tagesordnung ist noch offen. Fix ist aber, dass sich die neue Regierung dem Parlament vorstellen wird und der bereits eingebrachte Neuwahlantrag beschlossen werden soll.

Plenartage: Drei neue Volksanwälte werden gewählt

Zu rechnen ist zudem mit der Wahl der drei neuen Volksanwälte Bernhard Achitz (SPÖ), Werner Amon (ÖVP) und Walter Rosenkranz (FPÖ). Der entsprechende Vorschlag dafür steht am Donnerstag, 6. Juni, auf dem Programm des Hauptausschusses. Die Tagesordnung der Nationalratssitzung wird dann in der Präsidiale am Freitag (um 10.30 Uhr) festgelegt.