Nationalrat: Teil der Gesetzesbeschlüsse für Sondersitzung geplant

Die Liste Jetzt hat eine Sonersitzung des nationalrats verlangt. An diesem Tag werden bereits ein Teil der Gesetzesbeschlüsse besprochen.

Sondersitzung soll am 19. September stattfinden

Dem Vernehmen nach könnte die Sondersitzung am kommenden Donnerstag (19. September) stattfinden, offiziell ist das aber noch nicht. Die Liste Jetzt will dort eigentlich "Illegale Wahlkampfkosten, ein Maulwurf und Desinformation" in der ÖVP zum Thema machen.