Nationalrat: Sobotka hofft auf nachhaltige und vernünftige Beschlüsse

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hofft angesichts des aktuellen freien Spiels der Kräfte im Parlament auf nachhaltige und vernünftige Beschlüsse im Hohen Haus.

Für die Tage bis zur Plenarwoche Anfang Juli rechnet er mit ausgiebigen Verhandlungen auf Klubobleute-Ebene, wie er am Montag vor Journalisten sagte. Sorgenvoll betrachtet er die Interessensdurchsetzung auf EU-Ebene.

Vom Klima zwischen den Fraktionen in der jüngsten Plenarwoche (der ersten nach dem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen das Kabinett Kurz) zeigte sich Sobotka durchaus angetan. Angesichts der Vielzahl der (mit unterschiedlichen Mehrheiten versehenen) Fristsetzungen für die verschiedensten Gesetzesinitiativen sieht er einen starken Fokus auf die bevorstehenden Ausschusssitzungen und hofft er auf "das eine oder andere, das nachhaltig Sinn macht".

Wahltermin laut Sobotka fix

Dies betreffe etwa auch Limits für die Parteienfinanzierung. Noch nicht entschieden ist, ob man all diese Themen in der ersten Juliwoche in zwei Plenartagen unterbringe oder einen dritten benötige.