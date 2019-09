Nationalrat einig: Es herrscht Klimanotstand

Mit dem Bekenntnis zum Klimanotstand soll die Eindämmung der Klima- und Umweltkrise künftig höchste Priorität haben. Die FPÖ ortet indessen eine "Hysterie".

Der Nationalrat hat sich Mittwochabend in einem Entschließungsantrag dazu bekannt, einen Climate Emergency, also Klimanotstand, zu erklären und damit die Eindämmung der Klima- und Umweltkrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als Aufgabe höchster Priorität anzuerkennen.

Bekenntnis zum Klimanotstand, nur FPÖ sieht "Hysterie"

NGOs begrüßen Signal und drängen auf Taten

Als "wichtiges Signal" begrüßen die Umwelt-NGOs den vom Nationalrat beschlossenen Klimanotstand, aber vermissen unisono konkrete Maßnahmen gegen die Klimakrise. Acht dieser Schritte enthält der entsprechenden Entschließungsantrag, dem am Mittwoch alle Parlamentsparteien außer der FPÖ zugestimmt haben, aber ohnehin, betonte Johannes Stangl von den Initiatoren "FridaysForFuture" gegenüber der APA.

"Die acht Maßnahmen sollen von der künftigen Regierung aber auch umgesetzt werden", forderte Stangl am Donnerstag. Besonders hob er dabei eine Nachbesserung des Nationalen Energie- und Klimaplans (NEKP) hervor. Dieser solle über die Pariser Klimaziele hinaus das 1,5-Grad-Ziel beinhalten und festlegen, dass die österreichischen Treibhausgasemissionen (THG) noch vor 2050 auf null gesenkt werden müssen, wenn möglich aber schon davor. Auch eine dauerhafte Information der österreichischen Bevölkerung über die Klima- und Umweltkrise und die dagegen ergriffenen Maßnahmen ist Stangl ein besonders Anliegen. Österreich sei nach Großbritannien, Irland und Frankreich nun der vierte Staat Europas, der Klima- und Umweltschutz zur Aufgabe höchster politischer Priorität macht.

Green Climate Fund: Beitragserhöhung wurde abgelehnt

Was den Mangel an Maßnahmen betrifft, kritisierten "FridaysForFuture", dass in der gestrigen Sitzung des Nationalrats die Erhöhung des österreichischen Beitrags zum Green Climate Fund (GCF) von 30 auf 100 Millionen Euro durch das Veto von ÖVP und FPÖ abgelehnt worden sei. Global 2000 bezeichnete den Betrag von 30 Millionen Euro für den GCF als "einfach nur beschämend", den ausgerufenen Klimanotstand hielt deren Klimasprecher Johannes Wahlmüller als "wichtiges Signal, doch nur mit symbolischen Maßnahmen alleine wird noch kein Gramm CO2 eingespart".