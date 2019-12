Nationalrat: Budgetausschuss tagt zum zweiten Mal

Bei der zweiten Sitzung des Budgetausschusses des Nationalrats könnte der Weg für die erste Regierungsvorlage dieser Gesetzgebungsperiode geebnet werden.

Der Budgetausschuss des Nationalrats tritt am kommenden Dienstag zu seiner zweiten Sitzung zusammen. Insgesamt stehen 33 Gesetzentwürfe, Entschließungen und Budgetvorlagen auf der Tagesordnung. Die Abgeordneten könnten mit ihren Entscheidungen im Ausschuss weitere Gesetzesvorhaben reif für das Plenum machen.

Aus dem Bereich Finanzen beschäftigt sich der Budgetausschuss am Dienstag ab 11 Uhr etwa mit der österreichischen Haushaltsplanung für 2020. Finanzminister Eduard Müller wird darüber berichten. Außerdem befasst sich der Ausschuss mit einer Änderung der Haftungsobergrenzen des Bundes und der Forderung nach einer Aufstockung des Heeresbudgets.

Auch Themen abseits von Budgetfragen auf Tagesordnung

Einige der Tagesordnungspunkte haben auch dieses Mal nichts mit Budget- oder Finanzfragen zu tun. Der Budgetausschuss nimmt sich ihrer an, weil andere Ausschüsse noch nicht konstituiert sind - und verhandelt so über eine Reihe von Gesetzentwürfen und Entschließungen, die üblicherweise in anderen Fachausschüssen vorberaten werden.