Nationalrat beschloss Wohnbeihilfen

Am Mittwoch hat der Nationlrat die Wohnbeihilfen beschlossen. Dabei setzte es nach dem Scheitern der Mietpreisbremse scharfe Kritik der Grünen am Koalitionspartner ÖVP.

Grüne kritisieren ÖVP wegen gescheiterter Mietpreisbremse

Scharfe Kritik an ÖVP auch von SPÖ im Nationalrat

Damit war Tomasellis Kritik kaum milder als die der Opposition. SPÖ-Klubchefin Pamela Rendi-Wagner hatte davor das Scheitern der Bremse als "traurigen Beweis" des "wirkungslosen und sinnlosen Arbeitens" der Grünen in der Regierung bezeichnet. In den nächsten Jahren würden die Mieten um im Schnitt 25 Prozent steigen. Dagegen nichts zu tun, sei "fahrlässig", findet Rendi-Wagner.

SPÖ-Kritik an Wohnbeihilfe für Grüne und FPÖ unglaubwürdig

Die Freiheitlichen halten die SPÖ zwar ebenfalls für nicht glaubwürdig, in der Sache war man aber durchaus mit ihr einer Meinung. Mandatar Hubert Fuchs nannte die 225 Millionen an zusätzlichen Hilfen "nicht nachhaltig". Durch die gestiegenen Mieten werde die Teuerung auch in den Folgejahren befeuert, weil man die höheren Tarife weiter mitschleppen werde. Das Ergebnis jetzt sei symptomatisch für die Arbeitsweise der Bundesregierung: "Zwei Monate lang wird verhandelt und dann kommt am Ende die schlechtest mögliche Minimallösung aus beiden Welten heraus."