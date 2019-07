Nationalrat beschloss neue Regeln im gemeinnützigen Wohnbau

Für den gemeinnützigen Wohnbau gibt es neue Regeln. Entsprechende gesetzliche Bestimmungen hat am Mittwoch der Nationalrat mit den Stimmen von ÖVP, Freiheitlichen und NEOS getroffen.

Stichwort Airbnb: Gewerbliche Vermietungen werden untersagt

Auch gewerbliche Vermietungen (z. B. durch Airbnb) werden mit der Novelle untersagt, was etwa der geschäftsführende JETZT-Klubchef Wolfgang Zinggl als eine der wenigen Verbesserungen anerkannte. Ferner wird in der Novelle auch festgehalten, dass der von Gemeinnützigen errichtete Wohnraum in erster Linie zur Wohnversorgung österreichischer Staatsbürger und diesen Gleichgestellten gewidmet ist.