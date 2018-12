Nationalrat: Aktuelle Beschlüsse getroffen

Im Nationalrat wurden am Mittwoch mehrere Beschlüsse getroffen. Unter anderem werden die Beamten-Gehälter erhöht.

Die Beamtengehälter werden kommendes Jahr um durchschnittlich 2,76 Prozent erhöht. Das legt eine Dienstrechtsnovelle fest, die Mittwochabend vom Nationalrat gegen die Stimmen der NEOS und der Liste Jetzt (vormals Pilz) beschlossen wurde. Je nach Einkommen beträgt das Plus zwischen 2,51 und 3,45 Prozent, wobei niedrige Bezüge am meisten profitieren.

Weitere Bestimmungen für den öffentlichen Dienst

Neben dem Gehaltsplus enthält das Gesetzespaket noch zahlreiche weitere Bestimmungen, die den öffentlichen Dienst betreffen. So sollen Fachexperten etwa das Gehalt eines Abteilungsleiters bekommen können, auch wenn sie nicht in dieser Funktion sind. Damit will man diese Personen im öffentlichen Dienst halten.