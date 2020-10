Nationalfeiertag: Grüne Jugend provozierte mit Facebook-Posting

Die Jugendorganisation der Grünen hat am Nationalfeiertag mit einem - mittlerweile gelöschten - Facebook-Posting provoziert. Die Botschaft "Hört auf, Österreich zu feiern!" wurde mit dem Bild eines Kothaufens unterlegt. Die Freiheitliche Jugend erstattete umgehend Anzeige. Die Aktion erinnert an einen vor 13 Jahren plakatierten Slogan der Grün-Alternativen Jugend: "Nimm ein Flaggerl für dein Gaggerl!".

"Die Herabwürdigung unserer wunderschönen Heimat Österreich durch die Grüne Jugend muss Konsequenzen haben", empörte sich auch FPÖ-Obmann Nobert Hofer via Facebook. Der RFJ zeigte die Grüne Vorfeldorganisation wegen Herabwürdigung des Staates an. "Dass Heimatliebe nicht das Kernthema der jungen Grünen ist, ist nichts Neues, dass man aber die Republik Österreich ausgerechnet am Staatsfeiertag mit einem Kothaufen gleichsetzt, ist mehr als respektlos", meinte deren Obmann Maximilian Krauss.