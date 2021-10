Nationalbibliothek in Wien ehrt Ruth Klüger zum 90er

Ruth Klüger hätte am Samstag ihren 90. Geburtstag. Aus diesem Anlass ehrte die Österreichische Nationalbibliothek in Wien die verstorbene Schriftstellerin mit einer Onlineausstellung.

Nationalbibliothek in Wien ehrt Ruth Klüger mit Onlineausstellung

Unter www.onb.ac.at/bibliothek/sammlungen/literatur/ruth-klueger finden sich neben zahlreichen Fotografien auch Manuskripte der am 30. Oktober 1931 in Wien geborenen Tochter eines jüdischen Arztes, die den Holocaust in mehreren KZ überlebte und nach dem Krieg mit ihrer Mutter in die USA emigrierte. Debattenbeiträge und Tondokumente ergänzen die Onlineschau zur Autorin, der 1992 mit dem autobiografischen Werk "weiter leben. Eine Jugend" der Durchbruch gelang. Basis des Projekts ist unter anderem Klügers Nachlass, der sich bereits seit 2018 im Literaturarchiv der ÖNB findet.