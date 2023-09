Nationalbank: Mandat von Mahrer im Generalrat läuft aus

Im Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) laufen am Donnerstag die Mandate von Generalrats-Präsident und WKÖ-Chef Harald Mahrer und von Vizepräsidentin Barbara Kolm aus.

Aufsichtsorgan der Nationalbank

Der Generalrat ist das oberste Aufsichtsorgan der Nationalbank, also eine Art Aufsichtsrat, und hat vor allem die Aufgabe, das Direktorium zu beraten. Zudem schlägt der Generalrat der Regierung im Falle einer Neubesetzung im Direktorium die Mitglieder vor. Er besteht aus dem Präsidenten oder einer Präsidentin, einem Vizepräsidenten oder einer Vizepräsidentin und acht weiteren Mitgliedern. Der Präsident ist zudem Vorsitzender der Generalversammlung, die jedes Jahr in den ersten sechs Monaten stattfindet und unter anderem den Jahresabschluss genehmigt.

Ob Mahrer und Kolm wiederbestellt werden oder nicht, ist offen. Laut einem Bericht der "Presse" hat der WKÖ-Chef bereits vor einigen Monaten die Regierung aufgefordert, für die Nachbesetzung aktiv zu werden. Eine Wiederbestellung Kolms ist eher unwahrscheinlich, da diese 2018 auf einem Ticket der damals in der Regierung sitzenden FPÖ in das Gremium eingezogen ist.

Mandat von Traunig läuft aus

Weitere Mitglieder im Generalrat

Weitere Mitglieder im Generalrat sind Erwin Hameseder (Obmann der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien), Christian Helmenstein (Chefökonom der Industriellenvereinigung), Sigrid Stagl (Ökonomin für Sozialökonomie an der WU), Susanne Riess-Hahn (Generaldirektorin Bausparkasse Wüstenrot) und Brigitte Unger (Lehrstuhl für Finanzwissenschaft an der Universität Utrecht).

Kritik von SPÖ und NEOS

Mit Kritik reagierten die SPÖ und die NEOS in Aussendungen. "Erst die Bundeswettbewerbsbehörde und das Bundesverwaltungsgericht, jetzt der Generalrat der Österreichischen Nationalbank. Diese Regierung schafft es aus parteipolitischem Geplänkel nicht, wichtige Institutionen unserer Republik zu besetzen. Diese Regierung ist am Ende", so SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer. Ähnlich NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker: "Mit ihren Machtspielchen und der Taktiererei um Posten riskieren ÖVP und Grüne das Vertrauen in die österreichische Nationalbank und den reibungslosen Ablauf."