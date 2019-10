Natascha Kampusch will mit neuem Buch "Cyberneider" Hass im Netz bekämpfen

Natascha Kampusch will mit ihrem neuen Buch gegen Hass im Netz vorgehen. Dabei berichtet sie aus erster Hand, denn seit ihrer Befreiung ist sie immer wieder starken Anfeindungen in sozialen Medien ausgesetzt.

"Am meisten getroffen hat es mich immer, wenn gesagt wurde, dass meine Gefangenschaft nur ein Spaziergang gewesen wäre." In ihrem am Mittwoch (9.10.) erscheinenden Buch "Cyberneider. Diskriminierung im Internet" will Kampusch ihre Erfahrungen teilen und fordert härtere Strafen für Cyber-Mobber. Am Dienstagabend präsentiert Kampusch ihr Buch erstmals in Wien.