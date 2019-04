Nahost-Vermittler: Kneissl nimmt omanischen Amtskollegen in Empfang

Am Freitag wird Außenministerin Karin Kneissl ihren omanischen Amtskollegen Yousuf bin Alawi bin Abdullah.

Außenministerin Karin Kneissl empfängt am heutigen Freitag ihren omanischen Amtskollegen Yousuf bin Alawi bin Abdullah, dessen Land als diskreter Vermittler zwischen den arabischen Staaten und Israel gilt. Kneissl und Yusuf bin Alawi werden unter anderem für Jahresende geplante Eröffnung einer österreichischen Botschaft in Maskat erörtern, hieß es aus dem Außenamt in Wien.