Nahost-Konflikt: Österreich hilft Palästinensern mit zwei Millionen Euro

Wie das Außenministerium am Donnerstag bekannt gab, stellt Österreich weitere zwei Millionen Euro für humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung zur Verfügung.

Die Gelder stammen demnach aus Mitteln der im Ministerium angesiedelten Austrian Development Agency (ADA) und fließen an die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften.

Nahost: Zwei Millionen Euro für palästinensische Zivilbevölkerung

"Es handelt sich dabei um eine wichtige Maßnahme zur Unterstützung der Zivilbevölkerung, die unter der Gewalt leidet", sagte Gerald Schöpfer, Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes, in einer Mitteilung. Laut dem Außenministerium leisten die Mittel auch einen "wesentlichen Beitrag" zur Stabilisierung der Nachbarstaaten.

Man arbeite mit international anerkannten Hilfsorganisationen zusammen, die den Bedarf vor Ort am besten kennen würden, so Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). "Dadurch garantieren wir, dass unsere Unterstützung für die palästinensische Zivilbevölkerung mit unserem kompromisslosen Kampf gegen Terrorismus und Antisemitismus in Einklang steht."