Nächtigungs-Rekord im Jänner: Wien knackt Millionenmarke

Der Tourismus in Wien hat 2018 einen neuen Rekord erreicht. Auch der Jänner 2019 hatte es in sich, denn Wien hat erstmals die Millionenmarke überschritten.

Das Jahr 2018 bescherte Wien erneut einen touristischen Rekord. Der nunmehr für das Gesamtjahr ausgewertete Netto-Nächtigungsumsatz der Hotels beträgt 893 Mio. Euro, das sind 12,8 Prozent mehr als 2017, gab der Wien-Tourismus in einer Aussendung am Donnerstag bekannt. Der Umsatz wuchs damit doppelt so stark wie die Nächtigungen. Allein im Dezember stieg der Hotellerie-Umsatz um 21,4 Prozent auf 99,924.000 Euro. Die Nächtigungen wuchsen 2018 um 6,3 Prozent auf 16,5 Millionen.