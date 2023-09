Nächster Kurz-Film: "Politik war für Sebastian nie nur ein Job"

Der dritte Film über den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz dauert rund eine Stunde.

Der dritte Film über Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist am Donnerstag auf der Streaming-Plattform vimeo.com gestartet. Das gut eine Stunde dauernden Porträt des kroatischen Regisseurs Jakov Sedlar ergeht sich positiven Superlativen über den ehemaligen ÖVP-Chef, der als "Personifikation des österreichischen Charismas" und "Idol für Konservative auf der ganzen Welt" beschrieben wird.

Die von Sedlar gestaltete Dokumentation startet am selben Tag wie der eher kritisch angelegte Kinofilm des österreichischen Regisseurs Kurt Langbein ("Projekt Ballhausplatz), der am Mittwoch vor einer Woche Premiere feierte. Anders als bei Langbein kommen bei Sedlar keinerlei kritischen Stimmen zu Wort. Der Streifen toppt in seiner unkritischen Sichtweise vielmehr auch den Kinofilm von Regisseur Sascha Köllnreiter ("Kurz - der Film"), dem Beobachter attestiert hatten, eher für PR-Zwecke für Kurz dienlich zu sein.