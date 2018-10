Nächste Strafe: Uber in Wien unter Druck

Taxi 40100 deckte Uber erneut mit Klagen ein und wurde vom Wiener Exekutionsgericht bestätigt. Die Strafe beträgt dieses Mal 360.000 Euro.

“Die Höhe der verhängten Geldstrafe ist aufgrund der wiederholt geltend gemachten Verstöße angemessen”, heißt es in den insgesamt sechs eingebrachten und genehmigten Strafanträgen. Insgesamt steht Uber bei der Österreichischen Justiz somit mit 680.000 Euro in der Kreide.

“Wir fordern Uber auf, sich endlich an die Spielregeln des Landes zu halten – zum Schutz aller Kunden und Fahrer”, so Taxi 40100-Geschäftsführer Christian Holzhauser. “Auch Uber wird sich letztlich an die Gesetze und oberstgerichtliche Entscheidungen halten müssen”, ergänzt Anwalt Dieter Heine, der die Klage in Namen von Taxi 40100 eingebracht hat.