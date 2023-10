Nadelöhr Tauernautobahn: Machtwort von Gewessler gefordert

Die Tunnelbaustelle auf der Tauernautobahn (A10) zwischen Golling und Werfen mit täglichen Staus von zum Teil mehreren Stunden wird nun zum Politikum: Das Land Salzburg will ein Machtwort von Leonore Gewessler.

Der Salzburger Verkehrsreferent LHStv. Stefan Schnöll (ÖVP) kündigte am Dienstag gegenüber der APA an, dass er kommende Woche mit einer Delegation zu einem Gespräch mit Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) fahren werde. "Ich erwarte mir von der Ministerin ein Machtwort beim Asfinag-Vorstand", sagte Schnöll.

Schnöll: Zu wenig Bewusstsein in Wien

Er habe den Eindruck, dass in Wien noch zu wenig Bewusstsein darüber vorhanden sei, in welcher Situation man sich hierzulande befinde. Der von der Asfinag angekündigte Gewöhnungseffekt sei nicht eingetreten, man sei von den 30 Minuten Stau weit entfernt, und auch der Reiseverkehr sei nicht abgebrochen, "jetzt kommenden die Herbstferien, dann die Winterferien, und so weiter." Er bezweifle inzwischen, dass die gleichzeitige Sanierung aller fünf Tunnel die beste Lösung sei, sagte Schnöll.