Nackter, verletzter Wiener neben brennendem Auto in NÖ: Polizei geht von Brandstiftung aus

Im Falle des vollkommen ausgebrannten Autos in einem Waldstück in Niederösterreich, neben dem ein nackter, betrunkener 33-jähriger Wiener mit Schnittfunden aufgefunden wurde, gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

"Eine technische Ursache kann aber nicht zur Gänze ausgeschlossen werden", sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Mittwoch auf APA-Anfrage. Jener Wiener, der in der Nähe des Brandes aufgetaucht war, soll am Mittwoch befragt werden. Der nackte Verletzte war während der Löscharbeiten entdeckt worden, er machte verschiedene Angaben zum Hergang.