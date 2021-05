Nachwuchs in Zeiten von Corona: Psychologen starten Umfrage

In einer neuen Studie widmen sich Psychologen den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Erfahrungen von Eltern mit ihren Kindern vor, während und nach der Geburt.

Salzburger Psychologen starten Umfrage zu "Corona Babys"

In ihrer neuen Studie wollen sie untersuchen, wie sich die Pandemie auf die Erfahrungen von Eltern mit ihren Kindern vor, während und nach der Geburt ausgewirkt hat. Die Umfrage richtet sich an Eltern von Kindern, die während der Covid-19-Pandemie geboren wurden.

"Uns interessieren die Meinungen, Gefühle und das Wohlbefinden der Eltern", erklärte Studienleiter Manuel Schabus vom Zentrum für Kognitive Neurowissenschaften der Universität Salzburg gegenüber der APA. Ziel sei es, den Anstieg an psychischer Belastung in Zeiten der Covid-19 Pandemie in dieser Bevölkerungsgruppe zu evaluieren, "denn diese Eltern erziehen die Sprösslinge der nächsten Generation".