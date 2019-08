Nachtzüge: Schweizer Bahn kooperiert mit den ÖBB

Künftig setzt die SBB bei Nachtzügen auf eine Kooperation mit den ÖBB. Damit will man wieder ins Schlafwagengeschäft einsteigen.

Ab Dezember 2020: Täglich sechs Verbindungen pro Richtung



ÖBB: Größter Anbieter im europäischen Nachtverkehr

Die ÖBB sind mit ihren sogenannten Nightjets der größte Anbieter im Nachtverkehr in Europa. "Wir sind vom Erfolg des Nightjets überzeugt", so ÖBB-Chef Andreas Matthä. Die ÖBB haben kürzlich 13 weitere Nightjet-Garnituren bestellt. "Die Produktion der Züge läuft gerade an, im Laufe des Jahres 2022 werden die neuen Züge im modernen Design und mit noch mehr Komfort im Einsatz sein", so Matthä.