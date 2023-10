"Nachtschichtrevival XXL": Wir verlosen 3x2 Tickets für Gabry Ponte in Wien

Megastar Gabry Ponte legt am 8. Dezember live in Wien auf.

Megastar Gabry Ponte legt am 8. Dezember live in Wien auf. ©Alessandro Treves

Die international bekannte Musik-Ikone Gabry Ponte kommt nach Wien. Fans der ehemaligen Nachtschicht können in Erinnerungen zu schwelgen und zu den Lieblingshits von damals abtanzen. Die DJ-Helden der 2000er geben sich am 8. Dezember in der Marx Halle die Klinke in die Hand und der italienische DJ und Produzent Gabry Ponte wird live on Stage performen. Bei uns könnt ihr 3x2 Tickets gewinnen.

1998 produzierte Gabry Ponte mit Eiffel 65 den weltweiten Chart-Hit „Blue (da ba dee)“, der über 8 Millionen Mal verkauft wurde. Zwei Jahre später startete er als Solokünstler durch, nachdem er bei den European Music Awards in der Kategorie „Best Italian Artist in the world“ als Sieger hervorging und seine Karriere nimmt bis heute kein Ende. Alleine 2023 performte Gabry Ponte bereits 75 Mal in sechs Ländern vor 350.000 Menschen und am 8. Dezember tritt der Top-Act in Wien auf.

Wir verlosen 3x2 Tickets für das "Nachtschichtrevival XXL" in der Wiener Marx Halle am 8. Dezember, bei dem neben dem italienischen Hit-Giganten auch Mr. Gee, DJ Atomik, MC LIPM und DJ MNS auflegen.

