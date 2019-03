Nachtapotheken in Wien: Laut Apothekerkammer Keine Reduzierung geplant

Die Wiener Apothekerkammer hat sich zu den Berichten geäußert, dass die Nachtapotheken reduziert werden soll. Es seien "keinerlei derartigen Maßnahmen" geplant.

Die Wiener Apothekerkammer hat am Freitag versichert, dass in der Bundeshauptstadt keine Reduktion der Nachtöffnung vorgesehen ist. Es seien “keinerlei derartigen Maßnahmen” geplant, hieß es in einer Aussendung.