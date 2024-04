Nächstes Sommer-Wochenende mit bis zu 30 Grad im Anmarsch

Österreich steht erneut ein sommerliches Wochenende mit Temperaturen bis zu 30 Grad bevor, danach sorgt ab Montag eine Störfront für etwas Abkühlung und Regenschauer.

Nach einem frühsommerlichen Wochenende mit Temperaturen von bis zu 30 Grad schlägt am Montag das Wetter um. Wie die Experten von Geosphere Austria am Donnerstag prognostizierten wird eine Störfront nicht nur für kühlere Tage, sondern auch für Niederschlag in beinahe ganz Österreich sorgen.

Temperaturen erreichen am Wochenende wieder bis zu 30 Grad

Am Freitag ist aber weiterhin hoher Luftdruck im Alpenraum wetterbestimmend. Damit scheint bis zum Abend in den meisten Landesteilen die Sonne von einem nahezu wolkenlosen Himmel. Frühnebelfelder, die sich meist rasch lichten, ein paar Quellwolken, die sich ab Mittag über den Alpengipfeln bilden oder generell ein paar dünne Wolkenschleier in höheren Schichten stören den sonnigen Wettercharakter nicht. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nord. Drei bis elf Grad hat es in der Früh, die Tageshöchsttemperaturen sind mit 17 bis 25 Grad erreicht, am wärmsten ist es im Westen und Süden.