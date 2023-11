Nächstes Bundesland meldet Vogelgrippe-Fall

Die Vogelgrippe breitet sich in Österreich aus, nun gibt es auch in Kärnten einen Fall.

Nach Niederösterreich, Wien und dem Burgenland hat am Dienstag auch Kärnten einen ersten Fall in der heurigen Wintersaison gemeldet. Bei einem am Wochenende in Grafenstein (Bezirk Klagenfurt-Land) aufgefundenen toten Kranich ist die Aviäre Influenza (Geflügelpest) festgestellt worden, teilte das Land Kärnten am Abend in einer Aussendung mit. Mit dem Gesundheitsministerium werde derzeit über eine Stallpflicht beraten.