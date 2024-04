Nachhaltigkeitsmesse "WeFair" von 12. bis 14. April 2024 in der Wiener Marx Halle

Von 12. bis 14. April 2024 findet in der Wiener Marx Halle wieder die größte Nachhaltigkeitsmesse Österreichs statt: Die "WeFair Wien". Dieses Mal liegt der Schwerpunkt beim Thema "Nachhaltiges Reisen".

WeFair Wien: Nachhaltigkeit für jede Konsumentenentscheidung

Laut der Welttourismusorganisation UNWTO sind rund zehn Prozent der Beschäftigten weltweit direkt oder indirekt im Tourismus tätig - entsprechend hoch ist auch der Anteil am Treibhausgasausstoß. "Deshalb braucht es unbedingt neue Wege, wie wir die Welt entdecken können und sie dabei so hinterlassen, dass sie auch für nachfolgende Generationen ein lebenswerter Ort bleibt“, erklärt der Geschäftsführer der WeFair, Wolfgang Pfoser-Almer.

Wer weniger Gefallen an Reisen findet, wird auf der WeFair Wien auch fündig, wird via Aussendung am Mittwoch versprochen: „Das Angebot reicht dabei von fairer Damen-, Herren- und Kindermode über Bio-Delikatessen und Naturkosmetik bis hin zu Waldfriedhöfen und Zyklusprodukten – für fast jede Konsumentscheidung findet man hier eine nachhaltige Alternative“, so Pfoser-Almer.