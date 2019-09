Nachbauten von Sprechmaschine "performen" in Wien

Am Donnerstag "performen" fünf Nachbauten der ersten Sprechmaschine von Wolfgang von Kempelen an der Universität für angewandte Kunst.

Ein recht ungewöhnliches Treffen steigt am heutigen Donnerstag in Wien: An der Universität für angewandte Kunst "performen" fünf Nachbauten der ersten Sprechmaschine von Wolfgang von Kempelen zusammen. Die Veranstaltung bildet den Auftakt zu einem ganzen Reigen an wissenschaftlichen Tagungen rund um das Thema Sprachtechnologie in Österreich.