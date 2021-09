Nachbarskind in Wien missbraucht: Drei Jahre Haft

Am Montag wurde ein 56-Jähriger wegen schweren sexuellen Übergriffen an einem Nachbarskind vor dem Wiener Straflandesgericht, nicht rechtskräftig, zu drei Jahren Haft verurteilt.

Ein 56-jähriger Mann hat sich am Montag wegen schweren sexuellen Übergriffen an einem Nachbarskind vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten müssen. Der Mann soll sich im Jahr 2019 an dem Kind vergangen haben, als es ihm Essen brachte. Er bekannte sich nicht schuldig und präsentierte nun seinen Sohn als Entlastungszeugen. Dem schenkte das Gericht keinen Glauben und verurteilte ihn - nicht rechtskräftig - zu drei Jahren Haft.