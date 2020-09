Nach zerrissener Regenbogenfahne: Viele Teilnehmer bei Demo in Wien

Montagabend haben in Wien zahlreiche Personen gegen Homophobie demonstriert. Nachdem am Samstag bei einer Veranstaltung von teils rechtsextremen Gegnern der Coronavirus-Maßnahmen eine Regenbogenfahne zerrissen wurde und Homosexuelle pauschal als "Kinderschänder" denunziert wurden, hatten die Grünen zu der Kundgebung aufgerufen.

Zur Demonstration unter dem Motto "Dem Hass keinen Platz" geladen hatte die Grüne Menschenrechtssprecherin Ewa Ernst-Dziedzic erst am Montagvormittag. Diesem Ruf waren "erstaunlich viele, ich würde sagen über 2.000" Personen gefolgt, sagte die Abgeordnete am Montagabend zur APA. Die Exekutive schätzte die Teilnehmerzahl gegenüber der APA auf rund 1.000. Am Vormittag hatte Ernst-Dziedzic die für den Vorfall am Samstag Verantwortlichen dazu aufgefordert, sich "in aller Form" bei der LGBTIQ-Community zu entschuldigen.