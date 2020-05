Nach wechselhaftem Wetter: Es wird wieder warm und sonnig

Zu Wochenbeginn wird das Wetter noch einmal wechselhaft und kühl. Spätestens ab Mittwoch setzt sich dann aber die sonne durch.

Relativ sonniger Vormittag am Montag

Sonne, Wolken und Regen: Dienstag bleibt unbeständig

Sonniges Wetter überwiegt am Mittwoch und Donnerstag

Am Mittwoch überwiegt dann endlich im Westen und Süden das sonnige Wetter bei meist nur flachen Quellwolken. In der Osthälfte können sich regional Restwolken und tagsüber vorübergehend auch etwas mehr Quellwolken bemerkbar machen, es bleibt wahrscheinlich überall trocken. Der Wind weht über den Bergen und am Alpenostrand zunächst noch recht lebhaft, sonst lässt er weitgehend nach. Die Frühtemperaturen steigen nur auf ein bis neun Grad, Tageshöchsttemperaturen meist zwischen 13 und 22 Grad.

Häufiger Sonnenschein am Freitag

Am Freitag scheint die Sonne in den meisten Regionen wieder häufig. Allerdings nimmt der Hochdruckeinfluss etwas ab, die Luftschichtung wird etwas labiler als an den Vortagen. Dadurch können im Tagesverlauf vermehrt Quellwolken entstehen und stellenweise bis in größere Höhen empor wachsen. Örtlich enden sie in teils gewittrigen Schauerzellen, am ehesten am nördlichen Alpenrand. Meist bleibt es schwach windig. Frühtemperaturen steigen auf vier bis 13, Tageshöchsttemperaturen 20 bis 26 Grad.