Nach Waffenfund in Österreich: Konferenz über Informations-Austausch

Nach dem Fund von Waffen in der österreichischen Neonazi-Szene haben einander am Donnerstag Ermittler aus Deutschland und Österreich zum Austausch operativer Informationen getroffen.

"In der äußerst konstruktiven Besprechung wurde für diesen internationalen komplexen Fall ein unmittelbarer, kontinuierlicher und vertraulicher Informationsaustausch der ermittelnden Dienststellen beschlossen und sichere Übermittlungswege festgelegt", hieß es seitens des Innenministeriums.

Hauptverdächtiger soll aAffen für Vorbestrafte organisiert haben

Ausgangspunkt der Konferenz waren weitere Ermittlungen im Umfeld des in der Vorwoche festgenommenen Hauptverdächtigen, der unter anderem bereits in den 1990er-Jahren im Zuge der Briefbombenattentate ins Visier der heimischen Behörden geraten war. Er soll für Deutschland bestimmte Glock-17-Pistolen selbst gebaut haben, wie das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) am Dienstag bekannt gab.