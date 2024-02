Nach Vulkanausbruch in Island: Vulkanaktivität gesunken

Nach dem dritten Vulkanausbruch in Island innerhalb von acht Wochen beruhigt sich die Erde in der Region voraussichtlich langsam wieder.

Am Freitagmorgen konnten in Livestreams aus der verschneiten Vulkanregion südwestlich von Reykjavik keine glühenden Lavafontänen mehr beobachtet werden. Es wurde jedoch weiterhin Dampf aus verschiedenen Stellen am Ausbruchsort abgegeben.