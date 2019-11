Nach Uni-Protest: Oliver Vitoch betont Meinungsfreiheit

Nach der Störung einer Uni-Vorlesung betont Oliver Vitouch die Meinungsfreiheit.

Der Präsident der Universitätenkonferenz (uniko), Oliver Vitouch, betont nach der Störung einer Vorlesung des Historikers Lothar Höbelt an der Universität Wien die Meinungsfreiheit. "Wenn sich im Rahmen zivilisierter Mittel Studierende artikulieren, finde ich das erfreulich", so Vitouch bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. "Aber natürlich macht die Wahl der Mittel die Musik."