Nach Unfall Helfer aus NÖ und Tschechien alarmiert

Ein Verkehrsunfall in Schrattenberg bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) hat am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen grenzüberschreitenden Rettungseinsatz zur Folge gehabt. Helfer aus Niederösterreich und Tschechien waren ausgerückt, teilte Stefan Spielbichler von Notruf NÖ mit. Vier junge Menschen aus dem Nachbarland wurden teils schwer verletzt. Ein Pkw war an der L 23 im Graben gelandet.