Nach Überfallserie: "Pink Panther"-Trio vor Gericht

Drei mutmaßliche Mitglieder der berüchtigten serbischen "Pink-Panther"-Bande wird am Mittwoch im Linzer Landesgericht der Prozess gemacht.

Sie sollen in der oö. Landeshauptstadt und in Amstetten zwei Juweliere überfallen haben. Dabei erbeuteten sie Luxus-Uhren im Wert von knapp einer Million Euro. In Klagenfurt scheiterte der Coup. Für die Verhandlung gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.