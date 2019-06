Nach Tropennacht in Wien: Mindestens 36 Grad am Samstag

Nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) wurden in der Nacht auf Dienstag an 24 Wetterstationen in Österreich über 20 Grad und damit eine Tropennacht verzeichnet. Am wärmsten war es in der Wiener Innenstadt mit 22,6 Grad. Für Samstag werden 36 Grad prognostiziert - mit dem Potenzial, dass es noch heißer werden könnte.

Hitzewelle: Juni-Rekorde könnten fallen

Zumindest nicht völlig auszuschließen ist, dass selbst Juni-Rekorde in Gefahr sind: In Waidhofen an der Ybbs wurden am 20. Juni 2013 38,6 Grad gemessen, in der Wiener Innenstadt waren es laut ZAMG-Aufzeichungen am 30. Juni 2012 37,7 Grad, während am selben Tag der Burgenland-Juni-Rekord in Neusiedl am See mit 37,4 Grad erreicht wurde. In der Steiermark liegt der Juni-Rekord jeweils bei 36,8 Grad (in Leibnitz am 23.6. 2002 bzw. in Villach am 28.6.1935), im oberösterreichischen Weyer wurde der Rekord von 36,7 Grad am 20. Juni 2013 erreicht. In Tirol sind es 36,6 Grad, gemessen am 30. Juni 2012 in Imst, in Vorarlberg 36,3 Grad am letzten Junitag des Jahres 1950 in Feldkirch und in Salzburg 36 Grad am 14. Juni 1980 in Hallein.