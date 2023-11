Trennungsdrama: Oliver Pochers Ex Amira startet eigenen Podcast mit Bruder Hima

Es wird nicht ruhig bei den Pochers: Nachdem Oliver Pocher seinen Podcast nun mit seiner Ex Sandy Meyer-Wölden weiterführt, hat Podimo angekündigt, dass auch Amira einen neuen Podcast startet - mit Bruder Hima an ihrer Seite.

Zuerst schien die Trennung friedlich abzulaufen: Oliver Pocher und Amira gaben ihre Trennung in ihrem gemeinsamen Podcast bekannt und führten diesen zunächst auch zusammen weiter. Doch dann kamen Gerüchte auf, Amira hätte schon längst eine neue Flamme: Biyon Kattilathu. Oliver Pocher ersetzte seine Podcast-Partnerin daraufhin durch seine Ex Sandy Meyer-Wölden, zu der bis dahin beide Pochers einen guten Kontakt pflegten. Doch damit war dann Schluss: Amira entfolgte Sandy wenig später auf Instagram.

all

all

self

self

Jetzt hat der Podcast-Anbieter "Podimo" angekündigt, dass Amira einen eigenen Podcast herausbringt - mit ihrem Bruder Hima. Die Reaktionen darauf fallen gemischt aus. In vielen Kommentaren wird kritisiert, dass Amira und ihr Bruder Hima sich stets öffentlichkeitsscheu gaben und angaben, sie wollten eigentlich nie in der Öffentlichkeit stehen. Der neue Podcast steht in starkem Kontrast dazu.