Nach tödlichem Verkehrsunfall in Wien: 15-Jähriger weiter in kritischem Zustand

Jener 15-Jährige, der am Mittwoch bei einer Routinekontrolle vor der Wiener Polizei davon gefahren ist und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, befindet sich weiterhin in kritischem Zustand. Bei dem Verkehrsunfall ist ein 17-Jähriger ums Leben gekommen.

15-Jähriger raste mit 140 km/h durch Wien: Nach Unfall in Lebensgefahr

Polizisten wollten am Mittwoch gegen 5.00 Uhr in Hernals eine routinemäßigen Lenker- und Fahrzeugkontrolle durchführen. Der 15-Jährige am Steuer, der in diesem Alter noch keinen Pkw-Führerschein besitzen kann, ignorierte jedoch sämtliche Anhalteversuche und setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Döbling fort. Dabei soll er laut Polizeisprecherin Barbara Gass ein Tempo von bis zu 140 km/h erreicht haben.